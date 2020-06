As - Camavinga ad un passo dal rinnovo con il Rennes: lo seguivano Real Madrid e Milan

Dopo diverse settimane in cui l'addio al Rennes sembrava ad un passo, ci sarebbe stata una svolta nel futuro di Eduardo Camavinga. Il talentuoso centrocampista classe 2002, seguito con interesse da Milan e Real Madrid, avrebbe cominciato a discutere del suo rinnovo di contratto con il club francese. Il presidente del club Pinault è al lavoro per prolungare il contratto del calciatore, attualmente in scadenza nel 2022, aumentando lo stipendio e proponendogli un progetto serio e la possibilità di partire nel giro di due stagioni.