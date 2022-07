AS - Il Real Madrid fissa il prezzo per Asensio: chiesti 50 milioni di euro

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Il Real Madrid fa il prezzo per Marco Asensio. I club blancos - si legge su AS - non ha nessuna intenzione di svendere lo spagnolo: per convincere le merengues a cederlo serviranno almeno 50 milioni di euro. Nonostante il prezzo il Milan monitora la situazione, ma nelle ultime ore anche il Newcastle ha sondato il terreno per capire la fattibilità dell'operazione.