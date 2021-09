AS - Theo vuole restare al Milan: il club è pronto a blindarlo

"Theo vuole restare al Milan". A riferirlo è il quotidiano spagnolo AS nella sua versione online. Il desiderio dell'ex madridista - si legge - è di continuare a giocare a San Siro ancora a lungo. E presto la società di via Aldo Rossi avvierà le trattative per rinnovare il contratto del francese in scadenza nel 2024. Il Psg gli ha messo gli occhi addosso, ma l'intenzione dei dirigenti rossoneri è di blindarlo definitivamente. Dal canto suo, il giocatore ha confermato la volontà di restare al Milan: qui è felice e crede di poter continuare a crescere.