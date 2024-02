Assessore Mistretta: "Dopo l’incontro a Palazzo Marino il Milan ci ha confermato l’intenzione di investire a San Donato"

vedi letture

Il Cittadino riporta alcune dichiarazioni sul nuovo stadio del Milan a San Donato rilasciate nelle scorse ore dall'assessore Massimiliano Mistretta, il quale ha spiegato: "Il Milan dopo l’incontro che giovedì si è tenuto a Palazzo Marino ha preso contatti con il Comune per confermare l’intenzione di investire a San Donato, ma noi come amministrazione non possiamo chiedere alla società delle garanzie in merito alla decisione di puntare unicamente sull’area San Francesco in quanto a nostra volta non abbiamo certezze riguardo il fatto che l’iter dell’Accordo di programma vada a buon fine".

Mistretta fa quindi notare che è ancora prematuro dare per scontato che i rossoneri possano costruire il proprio stadio a San Donato. Anche perchè, il club di via Aldo Rossi dovrà superare alcune criticità che sono già emerse nelle scorse settimane e dovrà portare in municipio soluzioni riguardanti in particolare la viabilità, la mobilità e le compensazioni ambientali. Anche per questo motivo la società calcistica si sta forse tenendo aperta un’eventuale alternativa (la ristrutturazione di San Siro) nel caso in cui la trafila urbanistica che è appena iniziata a San Donato non desse esiti positivi.