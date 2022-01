Assogna: "Milan e Inter hanno progetti definitivi, sono favorite per lo scudetto"

Paolo Assogna, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Sky Sport 24 soffermandosi anche sul Milan: “Quelli di Milan e Inter mi sembrano due progetti più compiuti e definitivi. Giocano meglio rispetto alle altre, hanno tante soluzioni e credo che siano le favorite per lo scudetto. Il Milan ha tanta qualità nel quartetto offensivo, la coppia centrale difensiva sta dando delle buone risposte ma credo che si debba estendere questo giudizio ad una serie di partite che li vedranno impegnati consecutivamente. Brahim Diaz? Ancora gli manca quella continuità che aveva avuto nella prima parte della stagione. Ha fatto rivedere qualcosa nelle ultime uscite però non in quel lasso di tempo che ci aveva fatto credere che avesse compiuto il salto di qualità definitivo”.