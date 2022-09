Assogna: "Pioli bravissimo a stupire l'allenatore avversario, questo fa la differenza"

MilanNews.it

Intervenuto su Sky Sport 24, Paolo Assogna ha detto la sua sul big match di domani sera fra Milan e Napoli: “Il Milan non sbaglia mai gli scontri diretti, non li sbagliava l’anno scorso ma ha perso qualche punto con le piccole, poi però con la conduzione impeccabile negli scontri diretti si capiva che stava accadendo qualcosa di importante, quando nel girone di ritorno proprio contro il Napoli si capì che la squadra aveva raggiunto un livello di maturità determinante. Questo elemento può fare la differenza; naturalmente l’assenza di Leao ha un peso clamoroso. Io però ho visto che l’anno scorso Pioli era bravissimo a stupire sempre l’allenatore avversario, soprattutto negli scontri diretti, scambiando la posizione dei centrocampisti, mettendo ad esempio Tonali una volta in mediana e una volta a ridosso della punta e altre volte un pochino più largo. Questa capacità di lettura delle partite, di decifrare i contenuti degli avversari negli scontri diretti sta facendo la differenza sul lavoro di Pioli. Anche Spalletti ha delle buonissime intuizioni e soprattutto Spalletti ha questo terzetto di centrocampo che secondo me può diventare un plusvalore nell’arco del campionato. Mi aspetto una mossa di Pioli perché in queste partite è molto molto bravo”.