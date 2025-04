Atalanta, De Roon: "Abbiamo fatto un grande primo tempo, un po' in difficoltà nel secondo, ma è un grande risultato"

vedi letture

Il capitano dell'Atalanta Marten De Roon è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria di misura sul Milan: "Non abbiamo pensato troppo, dovevamo fare la nostra partita, sapevamo che giocando con la stessa grinta potevamo vincere. Abbiamo fatto un grande primo tempo, un po' in difficoltà nel secondo ma è un grande risultato fondamentale per il nostro percorso".

Champions quasi normale ormai per voi?

"Ogni tanto sembra che l'Atalanta debba giocare per scudetto e Champions, stiamo facendo cose straordinarie nel nostro ciclo. Abbiamo giocatori come Ederson con una mentalità incredibile, è un piacere giocarci insieme. Dobbiamo chiudere al più presto il discorso per la Champions".