Atalanta, De Roon: "Mi scuso con l'arbitro Mariani'

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Voglio scusarmi sinceramente col signor Mariani, l'arbitro della nostra ultima partita". Marten de Roon, squalificato 4 giornate con 10 mila euro di multa per il pugno alla nuca di Rade Krunic e lo spintone "con l'avambraccio" (così recita il dispositivo del giudice sportivo) all'arbitro nel finale della partita di domenica sera dell'Atalanta contro il Milan a Bergamo, in una story di Instagram rivolge le proprie scuse (in inglese) allo stesso Maurizio Mariani della sezione di Aprilia che l'ha espulso nell'occasione del secondo rigore concesso ai rossoneri. "Il mio gesto nei suoi confronti è stato inaccettabile e irrispettoso - ha spiegato il centrocampista nerazzurro -. Accetto le quattro partite di sospensione e capisco che azioni come questa non devono più accadere". (ANSA).