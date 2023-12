Atalanta, Gasperini: "Anche il Milan ha avuto defezioni importanti. Noi dobbiamo fare come hanno fatto loro"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, si è così espresso sul Milan nella conferenza stampa di vigilia: "Anche il Milan ha avuto defezioni importanti, adesso sta recuperando un po' di giocatori. Non so quanti giocatori recupererà, ma ci sono questi periodi nell'arco del campionato in cui puoi sopperire più o meno bene, in questo momento dobbiamo avere ancora più attenzione e volontà.

Giochiamo in casa una partita importante, dobbiamo aggrapparci al fattore campo per tirare fuori il massimo delle energie, come ha fatto il Milan. Questo è il calcio, le svolte dobbiamo darle noi".