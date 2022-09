MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match esterno contro la Roma vinto per 0-1. Ecco le sue parole in vista del match di stasera tra Milan e Napoli: "Se stasera firmo per un pareggio in Milan-Napoli? Assolutamente sì" riporta tuttomercatoweb.com.