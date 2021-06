Atalanta, Ilicic in uscita: oltre al Milan c'è anche la Lazio

Tra i giocatori accostati al Milan nelle ultime settimane figura anche il fantasista dell'Atalanta Josip Ilicic. Il numero 72 neroazzurro, in uscita dal club orobico, non è seguito solo dai rossoneri ma anche dalla Lazio. Secondo quanto riporta Tuttosport, in particolare, i biancocelesti di Maurizio Sarri stimerebbero molto il giocatore che sarebbe visto come un importante rinforzo.