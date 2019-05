Atalanta-Lazio, continua la tensione: tre auto in fiamme, due agenti feriti

Continuano gli scontri nei minuti antecedenti ad Atalanta-Lazio: secondo quanto riferito dal portale online de Il Messaggero, tre auto della polizia municipale sono state incendiate e due vigili sono rimasti feriti. Entrambi gli agenti non sono in pericolo di vita, ma sono stati portati in ospedale. Inoltre, in una macchina in via Amulio, nei pressi della sede storica degli Irriducibili della Lazio, nel pomeriggio è stata fermata e controllata un'auto al cui interno i poliziotti hanno trovato 78 torce manna, 45 rambo k33, 16 monocolpi pirotecnici, una batteria pirotecnica da 100 colpi, un paio di forbici, una lama portatile occultabile e un pezzo di legno di 45 centimetri.