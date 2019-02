Hakan Calhanoglu si è finalmente sbloccato in Serie A. Il calciatore turco, infatti, ha regalato al Milan la rete del momentaneo 1-2 contro l’Atalanta questa sera, trovando così la sua prima rete in campionato in questa stagione. Il numero 10 milanista aveva già segnato una rete in Europa League contro il Dudelange.