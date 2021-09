Atalanta-Milan, Gasperini è l'allenatore con cui Pioli si è sfidato più volte in carriera

Stando ai dati riportati sul portale Tranfermarkt, Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli, prossimi avversari in Atalanta-Milan di domenica sera, si sono confrontati per ben 20 volte in carriera. Il bilancio fra i due vede leggermente avanti il tecnico rossonero con 8 vittorie. Sono state 7 invece le vittorie in favore di Gasperini, mentre i restati 5 match sono finiti in parità. Gasperini, al pari di Rolando Maran, è l’allenatore con sui Pioli si è sfidato più volte fin qui in carriera. Dopo la sfida di domenica Gasperini staccherà Maran.

