Atalanta-Milan, i bergamaschi vincono da 7 partite di fila in casa in Serie A

L'Atalanta in casa ha vinto tutte le ultime 7 partite di campionato con 23 gol fatti e 6 gol subiti. L'ultima gara non vinta fra le mura amiche dai bergamaschi risale al pareggio per 3-3 contro il Torino dello scorso 6 febbraio 2021. L’ultima sconfitta in campionato nel proprio stadio è quella contro la Lazio (1-3) nella partita giocata il 31 gennaio 2021.