Atalanta-Milan, il bilancio degli ultimi 10 incontri giocati a Bergamo

Domenica alle 20.45 il Milan giocherà la decisiva sfida contro l’Atalanta in quel di Bergamo. Ecco come sono finiti gli ultimi 10 precedenti fra le 2 squadre in Serie A giocate in casa dei bergamaschi:

04/10/2009: Atalanta-Milan 1-1

08/01/2012: Atalanta-Milan 0-2

27/01/2013: Atalanta-Milan 0-1

11/05/2014: Atalanta-Milan 2-1

30/05/2015: Atalanta-Milan 1-3

03/04/2016: Atalanta-Milan 2-1

13/05/2017: Atalanta-Milan 1-1

13/05/2018: Atalanta-Milan 1-1

16/02/2019: Atalanta-Milan 1-3

22/12/2019: Atalanta-Milan 5-0

Il bilancio è di 4 vittorie per i rossoneri, 3 pareggi e 3 vittorie per l’Atalanta.