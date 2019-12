Atalanta-Milan: rossoneri surclassati dagli orobici in fase di costruzione

Squilibrio. Potrebbe essere questa la parola adatta per descrivere la partita tra Atalanta e Milan, andata in scena oggi alle 12.30. Il risultato, un sonoro 5-0 per gli atalantini, toglie il condizionale e le statistiche del match, in questo senso, sono solo una conferma di quello visto in campo. Guardando ai passaggi compiuti dalle due squadre si può vedere come l'Atalanta abbia completato 457 passaggi a fronte dei 287 messi a segno dal Milan. Osservando invece le azioni offensive portate a termine dalle due squadre si può notare come Gomez e compagni abbiano tentato 60 manovre d'attacco a fronte delle sole 35 provate da Suso e gli altri giocatori rossoneri. Numeri pesanti che confermano come a Bergamo, Atalanta e Milan viaggiassero su binari decisamente diversi.