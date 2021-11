Atlético e Sassuolo: speranza e rivincita. Con quali uomini giocarsele?

Nuova settimana per il Milan e i prossimi impegni dicono: mercoledì alle 20:45 al "Wanda Metropolitano" contro l'Atlético Madrid per la quinta (e decisiva) giornata della fase a gironi di Champions League, domenica alle 15 a San Siro contro il Sassuolo per la 14esima giornata del campionato di Serie A. Due match importanti per motivi diversi e per diversi motivi, ma che i rossoneri dovranno affrontare al massimo delle loro possibilità.

La trasferta spagnola, infatti, è l'ultima possibilità concreta che Ibrahimovic e compagni hanno per sperare negli ottavi di Champions League; le combinazioni (CLICCA QUI per leggerle tutte) restano complicate, ma per tenere il lumicino acceso è assolutamente necessario vincere contro gli uomini di Simeone. Non ci sarà ulteriore chance, altrimenti. Contro il Sassuolo, inoltre, il Milan avrà voglia di rivincita: in primis per ripartire dopo il primo ko in Serie A subito contro la Fiorentina e poi per riprendersi dai neroverdi lo scalpo rossonero conquistato l'anno scorso a San Siro con la doppietta di Raspadori.

Sì, ma con chi?

I tifosi milanisti sembrano essere abbastanza d'accordo verso la soluzione 'priorità al campionato'; ciò consentirebbe di preservare uomini ed energie nella trasferta a Madrid per dare spazio ai titolari contro Berardi e soci. È chiaro che il Milan, per blasone e mentalità, non può in alcun modo sottovalutare e permettersi di passeggiare al "Wanda Metropolitano"; dentro, dunque, una formazione che, cambiando magari pochi uomini (Giroud con Ibra, per esempio) dia fiato ad alcuni senza perdere la forza della squadra, per poi riturnare domenica a San Siro. Vincere, d'altronde, aiuta sempre a vincere. E per farlo servono i migliori.