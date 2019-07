Atletico Madrid, Correa convocato per le amichevoli negli USA ma lo scenario non cambia come dimostra il caso André Silva

Angel Correa, attaccante argentino nel mirino del Milan per l'attacco, è stato convocato dal tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, per le amichevoli che i Colchoneros disputeranno nei prossimi giorni negli Stati Uniti. Come dimostra però il caso di André Silva, partito per gli USA e rientrato in Italia poche ore dopo, la convocazione di Correa per la tournée americana non cambia più di tanto lo scenario in quanto, se dovesse chiudersi nelle prossime ore la trattativa tra Milan e Atletico Madrid, il giocatore tornerebbe subito in Europa.