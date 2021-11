Atletico Madrid-Milan, infortunio muscolare per Olivier Giroud

Brutte notizie per il Milan: al minuto 64 della sfida contro l'Atletico Madrid Olivier Giroud è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare, al suo posto Ibrahimovic. Dai replay si è visto chiaramente come l'attaccante francese abbia sentito un fastidio alla parte posteriore della coscia sinistra dopo uno scatto. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni.