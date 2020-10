Dopo averlo seguito a lungo in estate, non è escluso che il Milan torni alla carica a gennaio per Ozan Kabak, difensore centrale dello Schalke 04, ma i rossoneri avranno un rivale in più: come riferisce sportmediaset.it, infatti, visto il grave infortunio a Van Dijk, anche il Liverpool avrebbe messo gli occhi sul giocatore turco che ha una valutazione di 30 milioni di euro.