Aumentano gli investitori americani in Serie A: anche l'Hellas Verona (presto) sarà a stelle e strisce

vedi letture

Importante novità sul futuro dell'Hellas Verona a fonte Sky Sport. Confermate in tal senso le indiscrezioni lanciate da Bloomberg nei giorni scorsi secondo le quali il gruppo di private equity texano Presidio Investors starebbe raccogliendo 75 milioni per rilevare la quota di controllo del club scaligero. Più in generale le voci sulla possibile cessione della società Hellas Verona vanno avanti ormai da mesi, senza però che si sia mai arrivati a una quadra.

La fase per il passaggio ai texani di Presidio Investors è in stato molto avanzato, fanno sapere dall'emittente satellitare. Il fondo opera in vari settori: dalla finanza al mercato immobiliare, fino a entertainment, tecnologia e mode. Ancora nel calcio non si sono mai visti: se si dovesse concretizzare la cessione del Verona, sarebbe per loro la prima volta. L'acquisizione dovrebbe concretizzarsi sulla base di una proposta tra i 70 e gli 80 milioni di euro. L'accordo, dalle informazioni che trapelano, dovrebbe essere completato entro la fine dell'anno, ma l'annuncio ufficiale può arrivare già nel giro di poche settimane. E inizialmente Setti, attuale presidente dell'Hellas, dovrebbe rimanere coinvolto.

Una delle questioni cruciali da affrontare per Presidio Investors sarà quella dello stadio: l'attuale impianto, il Bentegodi, necessita di interventi significativi sul versante dell'ammodernamento.