Ausilio: "Calhanoglu? Dovevamo farci trovare pronti e lui era praticamente libero"

Piero Ausilio, dirigente dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dell'ingaggio di Hakan Calhanoglu a paramentro zero: “È una cosa che è avvenuta per una situazione particolare che purtroppo è capitata a Christian. Siamo una società che ha il dovere di farsi trovare pronta. Sarà un percorso lungo quello che dovremo affrontare insieme ad Eriksen, gli siamo vicini e soprattutto gli daremo tutto il tempo che necessita per tornare a fare quello che tutti noi auspichiamo possa fare. Siamo l’Inter, abbiamo il dovere di fare il bene del club, e quindi in quel momento sfruttare un’opportunità che il mercato ci ha dato, cioè Calhanoglu praticamente libero”.