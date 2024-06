Austria-Serbia, le formazioni: Jovic in panchina

vedi letture

Amichevole pre Europeo questa sera per la Serbia di Luka Jovic contro l’Austria fuori casa. L’attaccante rossonero è in panchina, il titolare in casa Serbia per l’attacco è Dusan Vlahovic.

Ecco le formazioni ufficiali. Inizio partita ore 20.45.

Austria: Pentz; Wöber, Danso, Posch, Wimmer; Grillitsch, Seiwald; Baumgartner, Prass, Schmid; Arnautovic.

Serbia: Milinković-Savić; Spajic, Gudelj, Veljkovic, Pavlovic; Maksimovic, Milinkovic; Zivkovic, Tadic, Gacinovic; Vlahovic.