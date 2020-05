Avv. Di Cintio: "Proroga contratti non esclude il pagamento di due mensilità in più"

Spazio alla situazione relativa ai contratti in scadenza il 30 giugno (che dovrebbero essere prolungati d'ufficio fino al 31 agosto con lo slittamento della stagione) e agli stipendi sulle pagine del Corriere Adriatico con l'avvocato Cesare Di Cintio che fa il punto della situazione: “Ci sono state raccomandazioni dall’Uefa, ma non ci sono norme cogenti che possono portare a una proroga. C’è il rischio che i giocatori a scadenza non possano essere schierati o andare a rinforzare altre squadre, oggi il rischio maggiore è questo e deve essere trovata una soluzione a livello normativo se si vuole giocare oltre il 30 giugno garantendo l'equilibrio della competizione. Credo che la FIGC debba dare suggerimenti alla politica per superare questi problemi e credo che solo dopo il 28 maggio, quando si conosceranno le decisioni della politica sulla sorte dei campionati, verranno emanate disposizioni sui contratti e gli stipendi. È chiaro che la proroga degli accordi non esclude il pagamento di due mesi ulteriori degli stipendi. - conclude Di Cintio – Stipendi? Alcuni club si sono accordati coi calciatori per i mesi di marzo e aprile, cosa che ora dovrà essere dimostrata a fine maggio, ma se saranno oggetto di contenzioso se ne riparlerà ad agosto”.