Vicente Azpitarte, giornalista spagnolo, amico e biografo del centrocampista Luka Modric, ha pubblicato un tweet "misterioso" in riferimento al club rossonero. "Milán, destino dorado" ha scritto Azpitarte. Un destino dorato per il Milan dunque (ricordiamo che Modric è l'attuale Pallone d'Oro in carica), in attesa di capire se esiste o meno una trattativa.