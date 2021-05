Bacchioni: "Ibra l'anima del Milan, ma ora bisogna pensare alle alternative"

Intervenuto a Sky Sport, Paolo Bacchioni ha commentato così la stagione dei rossoneri: "Era inopportuno parlare di scudetto. Visto il 2020 si poteva anche pensarlo, ma nel 2021 i nodi sono venuti al pettine. Ibrahimovic è l'anima della squadra, e non credo sia un caso l'ultima vittoria con il suo ritorno. Adesso bisogna vedere il suo futuro, ma secondo me Ibra è andato benissimo quest'anno, ma ora bisogna guardare anche il futuro. Giusto fare un'offerta a Ibra per fare in modo che possa giocare anche il prossimo anno, ma bisogna anche pensare alle alternative in attacco"