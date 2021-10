Bagni sul Milan: "Con Ibra dovrà cambiare modo di giocare"

Salvatore Bagni, intervenuto a Radio Marte, ha parlato così del Milan di Stefano Pioli dopo la vittoria di Bergamo: "Il Milan ha avuto forse un calendario più difficile, l'Inter ha un nucleo di giocatori importanti ma ha vinto partite che forse non meritava come contro Verona e Sassuolo. Al Napoli questo non è capitato: i 21 punti che ha sono tutti meritati. Nel Milan a un certo punto rientrerà anche Ibrahimovic, quando ci sarà lui però non potranno giocare molto in velocità. Rebic e Leao mi piacciono tanto, Brahim Diaz è cresciuto. Sono giocatori rapidi ma con Ibra cambierà il modo di giocare".