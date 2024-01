Bagnulo racconta Brassier: "Non semplice portarlo via da Brest. Giocatore fisico"

Lilian Brassier, difensore francese in forza al Brest, è il nome in cima alla lista della spesa della dirigenza rossonera per questa sessione invernale di mercato. Dopo il ritorno di Gabbia, da via Aldo Rossi vorrebbero portare un altro centrale difensivo alla corte di Pioli. Negli studi di Sky Sport 24, il giornalista esperto di Ligue 1 Gianluigi Bagnulo ha parlato del giocatore.

Le parole di Bagnulo su Brassier: "Ci sono tante squadre su di lui perché è un giocatore bravo. Non è semplice portarlo via dal Brest perché sono quarti in campionato. Può fare il terzino sinistro e difensore centrale: è mancino e lo chiamavano il nuovo Kimpembe. E’ molto forte nei duelli aerei e si fa rispettare di testa, anche se non segna tanti gol. Giocatore fisico e che non ha paura di affondare il tackle: ha una percentuale altissima di palloni recuperati, anche se questo comporta qualche rischio. Ha capacità in fase di impostazione".