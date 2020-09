Baiocchini: "Ci siamo per Brahim Diaz al Milan, visite mediche possibili nel fine settimana"

Intervenuto su Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha raccontato le ultime su B. Diaz: “Ci siamo per Brahim Diaz al Milan, ora non so quando potrà diventare effettivamente ufficiale però l’affare è praticamente in definizione, stanno chiudendo gli ultimi dettagli, stanno organizzando il viaggio: Brahim Diaz sarà un giocatore del Milan nelle prossime ore, bisogna capire se entro stasera o se entro domani. Come per qualsiasi giocatore che viene dall’estero, in questo caso dalla Spagna, quando arriverà in Italia sarà sottoposto a tampone e verranno organizzate le visite mediche, se riuscissero a chiudere l’affare entro stasera o domani Brahim Diaz potrebbe fare le visite entro la fine di questa settimana, difficilmente giovedì ma più probabile per venerdì. La macchina organizzativa si è messa in moto. Per Tonali invece ci vorrà qualche giorno in più, secondo me le visite di Tonali potrebbero slittare alla prossima settimana".