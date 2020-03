Baiocchini: "Confronto tra Boban, Maldini e la squadra per spiegare cosa sta succedendo"

Intervenuto a Sky Sport, Manuele Baiocchini ha parlato della situazione rossonera: "Si è parlato di frattura tra Gazidis e Boban. Maldini potrebbe rimanere fino a fine stagione come copertura per Pioli. Qualche minuto fa sono arrivati Boban e Maldini a Milanello per confrontarsi con la squadra per spiegare cosa sta succedendo. Da quel che sappiamo, il futuro del Milan è scritto. Pioli dal prossimo anno non sarà l'allenatore del Milan e proverà a portare i migliori risultati sportivi".