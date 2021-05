Baiocchini: "Donnarumma? Raiola non si è reso disponibile a trattare con il Milan"

Manuele Baiocchini, inviato di Sky a seguito di Mike Maignan che prenderà il posto di Gianluigi Donnarumma, ha commentato la vicenda dicendo: “Il Milan l’offerta a Donnarumma l’aveva fatta: 8 milioni di euro all’anno. I rossoneri avevano proposto un pluriennale, un biennale e anche un contratto di un anno solo per rivalutare con calma l’anno prossimo, ma Mino Raiola, procuratore del giocatore, non si è reso disponibile a trattare dato che voleva per il suo assistito 10-12 milioni di euro. Poi c’erano delle commissioni da pagare molto alte, che la società non intendeva riconoscere in cifre enormi. Il Milan allora si è cautelato con Maignan del Lille, arrivato ieri sera in città che stamattina ha fatto le visite mediche. La società ha schermato il giocatore facendolo entrare nella clinica per le visite da un’entrata secondaria”.