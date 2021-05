Baiocchini: “Ibrahimovic è veramente carico per la sfida alla Juventus”

L’inviato di SkySport, Manuele Baiocchini, ha commentato il momento del Milan in vista del big match di domenica contro la Juve: “Il Milan deve preparare al meglio la settimana che porta allo scontro diretto con la Juve per andare a Torino e provar a vincere. Entrambe le squadre sono appaiate a 69 punti. Zlatan Ibrahimovic è veramente carico, non ha segnato con il Benevento, e quella contro la Juventus è una sfida che sente particolarmente, dove ha giocato e segnato tanto. Farlo in una partita così importante, perché è uno scontro per la Champions League, certamente gli dà qualcosa in più. E siamo certi che la preparerà in modo molto particolare”.