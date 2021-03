Baiocchini: "Ibrahimovic ha superato mostri sacri della Serie A come Piola"

Manuele Baiocchini, inviato di Sky a Milanello, ha parlato del Milan all’indomani della vittoria di Firenze contro la Fiorentina. Baiocchini ha detto: “Stefano Pioli ha chiesto un sacrificio in più a Zlatan Ibrahimovic, e lo svedese ha giocato tutta la partita ieri, pur non essendo al meglio. Ibra ci ha messo 9 minuti per fare gol, ha giocato 15 partite e ha segnato 15 partite gol, ha superato mostri sacri come Silvio Piola, Antonio Di Natale, Fabio Quagliarella e Luca Toni come giocatore più anziano a segnare almeno 15 gol in Serie A. Quando Ibrahimovic a fine partita dice che con Paolo Maldini non c’è nessun problema e che vuole metterlo sotto pressione, è realmente così. Il Milan vuole realmente vedere quanti gol e partite avrà fatto Ibra per rendersi conto quanto sia incisivo, e di conseguenza decidere il futuro”.