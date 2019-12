Baiocchini: "In questo momento Piatek e Leão sono alternativi"

Manuele Baiocchini, durante il suo intervento su Sky Sport 24, ha parlato così di Rafael Leão: “Leão contro il Sassuolo quando è entrato è sembrato il più pericoloso del Milan: traversa, un palo, un colpo di testa un po’ smorzato che poteva essere un’occasione importante. Contro il Sassuolo ha convinto tanto, ma a volte sembra un po’ spegnersi. Non ha giocato tantissimo, solo 12 partite e solo 2 per 90 minuti: quella contro la Roma e quella contro la Fiorentina in cui ha segnato il suo unico gol, un grandissimo gol. Un assist per lui, con la percezione dei colpi da grande campione. Vedremo se nella prossima giornata contro l’Atalanta Pioli continuerà a dare spazio a Piatek, che rispetto allo scorso anno ha tutt’altri numeri e anche nell’ultima giornata non è sembrato il Piatek che invece avevamo visto a Bologna, o se vorrà proporre lì davanti Rafael Leão che è stato molto molto convincente. C’è un’ultima ipotesi, cioè quella di vederli giocare insieme in quello che potrebbe essere un 4-3-3 con Leão spostato sulla fascia. Il Milan non si è allenato né lunedì né martedì, tornerà ad allenarsi domani e quindi un 4-4-2 con loro due in coppia è un po’ difficile, perché il Milan nel complesso ha convinto nelle ultime giornate con il 4-3-3. In questo momento Piatek e Leão li vediamo un po’ alternativi".