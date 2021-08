Baiocchini: "Kessie sta un po' meglio. Il mercato del Milan entrerà nel rush finale negli ultimi dieci giorni"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Manuele Baiocchini ha fatto il punto sulle condizioni di Kessie e il mercato del Milan. Queste le sue parole: "Kessie sta un po' meglio e potrebbe tentare un ritorno in campo per la partita di fine mese con il Cagliari. Non sarà facile perchè il discorso recupero riguardo una lesione non è semplice e l'idea del Milan è quella di farlo rientrare dopo la sosta. Sul fronte rinnovo la situazione è sempre la stessa, con l'offerta del Milan che è importante e si sta avvicinando alle richieste del giocatore. Il mercato del Milan poi entrerà nel rush finale negli ultimi 10 giorni"