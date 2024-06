Baiocchini: "L'unico ostacolo per Zirkzee al Milan restano le alte commissioni, ma i rossoneri confidano di poter chiudere l'operazione"

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista e inviato sportivo, Manuele Baiocchini ha parlato così dell'attualità del mercato rossonero, svelando gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa Zirkzee-Milan. Queste le sue parole:

"La notizia di poco fa che possiamo dare è che nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti per Zirkzee e cresce la fiducia nel Milan di poter chiudere questa operazione. Resta l'ostacolo commissioni, intorno ai 15 milioni ma con i rossoneri che però tramite delle telefonate e contatti continui confidano di poter abbassare, se si superasse questo problema, sulle altre cose il Milan è praticamente d'accordo su tutto. Le commissioni restano il vero e unico problema, ma da quanto abbiamo capito il Milan è convinto di poter chiudere l'affare".

Il giornalista ha proseguito poi su De Ketelaere: "Si è creato un problema con l'Atalanta per De Ketelaere, ricordiamo le date: dal 12 giugno a venerdì 14 le squadre che hanno i giocatori in diritto di riscatto possono riscattare i giocatori, quindi entro questi giorni le società dovranno trovare degli accordi. Entro il 14 giugno l'Atalanta dovrà decidere se riscattare De Ketelaere, ciò che sappiamo è che i nerazzurri hanno chiesto uno sconto, ma il Milan non vorrebbe farlo. C'è questo tira e molla che andrà risolto, è una situazione abbastanza spinosa al momento".