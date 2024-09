Baiocchini: "La novità è che il Milan si sta guardando intorno per un eventuale cambio se la situazione dovesse precipitare nel derby"

La brutta sconfitta di ieri sera in Champions League di ieri con il Liverpool, così come un avvio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative, rischia di portare a scelte drastiche. Il Milan, riporta Manuele Baiocchini su Sky Sport, inizia già a guardarsi intorno per il post Fonseca: "Ci sono stati contatti con alcuni allenatori. Terzic ieri era in tribuna a San Siro, può essere un candidato. Il Milan si sta guardando intorno, ci sono diversi allenatori senza contratto come Sarri, ad esempio. La novità è che il Milan si sta guardando intorno per un eventuale cambio se la situazione dovesse precipitare nel derby".

Una notiza che conferma la nostra esclusiva di oggi pomeriggio (clicca qui): Zlatan Ibrahimovic ha avuto un colloquio con l'ex allenatore del Dortmund Edin Terzic nel caso in cui il derby di domenica sera dovesse andare particolarmente male e si arrivasse dunque all'esonero di Fonseca.