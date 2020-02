Baiocchini: "Milan-Marcelino, ad oggi ci sono solo smentite"

Intervenuto su Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha parlato dei rumor che vorrebbero Marcelino come prossimo allenatore rossonero: "Ci siamo informati riguardo Marcelino, sul fatto che avesse già un accordo per la prossima stagione. A noi lo smentiscono tutti, sia il Milan che l’entourage di Marcelino. Dal suo entourage arriva questo virgolettato: “Alla data di oggi non c’è stato nessun incontro con Paolo Maldini e non ha ricevuto nessuna offerta dal Milan per la prossima stagione. È normale che Marcelino voglia allenare una grande squadra europea dalla prossima stagione. Il Milan, per via della sua storia gloriosa, è uno dei club più importanti che ci siano”, ad oggi quindi non c’è nulla. In tempi passati avevamo detto che Marcelino piaceva al Milan, anche quando bisognava sostituire Giampaolo”.