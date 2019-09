Baiocchini: "Milan, solo Donnarumma e Romagnoli con un posto garantito"

Manuele Baiocchini di Sky Sport ha analizzato la situazione in casa Milan: "Credo che, in questo momento, al Milan gli unici ad avere un posto da titolare garantito siano Donnarumma e Romagnoli. Tutti gli altri sono in discussione, compreso Kessie, Suso e Piatek. Quando durante la settimana prova tutta una serie di formazioni una diversa dall'altra non fa capire a noi la formazione, ma non la fa capire nemmeno ai giocatori".