Baiocchini: "Rebic oggi non stava benissimo. Mandzukic? E' in buona forma"

Intervenuto a Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha riportato le condizioni di Ante Rebic in vista dell'Atalanta: "La notizia di oggi è che Rebic non stava evidentemente in formissima ed è stato tenuto, precauzionalmente, a mezzo servizio: oggi ha svolto metà dell'allenamento con la squadra, l'altra metà l'ha fatta da solo in palestra. Nelle prove tattiche, quindi, c'era Leao centravanti al posto di Rebic, con Brahim, Calhanoglu e Saelemaekers dietro a lui. Sarebbe una novità, ma dicono che per Rebic non è nulla di grave, quindi continua a ripresentarsi questo ballottaggio con il portoghese e il croato"

Su Mandzukic: "Oggi per la prima volta, dopo diversi giorni, Mandzukic ha svolto un allenamento alla grande e ci dicono sia in buona forma, ma è chiaro non abbia 90 minuti sulle gambe".