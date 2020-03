Baiocchini: "Verso la Juve: a sinistra Calabria più di Laxalt, possibile occasione per Leao e Paquetà"

Intervenuto a Sky Sport, Manuele Baiocchini ha parlato della frattura in società e della gara di Coppa Italia contro la Juventus: "Situazione in evoluzione. I rapporti non sono idillici tra quello che è il gruppo Boban-Massara-Maldini e quello di Gazidis. Il Milan deve andare avanti, ma la frattura resta. La situazione ogni giorno può cambiare. Per quanto riguarda il campo, c'è alle porta la Juventus: il Milan tiene tanto alla coppa Italia, sia per i tifosi, sia per dare un segnale di rinascita. Non ci saranno però Theo, Castillejo e Ibra, che ora si sta allenando. A sinistra più Calabria che Laxalt. Possibile occasione per Paquetà e Leao."