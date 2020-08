Bakayoko, i numeri della scorsa stagione: 20 da titolare su 24 in Ligue 1

Tiemoué Bakayoko potrebbe tornare in rossonero. Il centrocampista francese, già apprezzato nella stagione 2018/19, potrebbe ora spostarsi a condizioni favorevoli, permettendo al Milan di completare un'operazione che la scorsa estate era economicamente impossibile. Il classe '94 è reduce da una stagione non esaltante al Monaco, ma nonostante questo è stato sempre schierato da Jardim: il centrocampista, quando disponibile, è partito sempre titolare in Ligue 1, accumulando 20 gare da titolare su 24 gare.