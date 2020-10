Ballardini: "Il Milan sta sorprendendo, ora è il contrario della Juve. Ibrahimovic è un leader"

Intervenuto a Tuttomercatoweb.com, Davide Ballardini, allenatore di alcuni club italiani, ha parlato del processo di crescita dei rossoneri: "Prima del lockdown aveva grandi difficoltà, oggi è il contrario della Juventus: è chiaro in ciò che fa quando ha la palla e anche in fase difensiva. E poi c’è un leader come Ibrahimovic. Sono sorpreso ma il Milan ha meritato quanto fatto fin adesso. Sta guadagnando sul campo tutto ciò che sta facendo vedere”.