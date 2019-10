Davide Ballardini, intervenuto a TMW Radio, ha manifestato il suo pensiero sull'esonero di Giampaolo: "Se dopo 2-3 mesi si capisce che non si va d'accordo e si è sbagliato, ci sta la separazione. Per me l'errore è a monte, quando fai delle scelte senza conoscere una persona e il suo metodo di lavoro".