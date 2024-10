Balotelli torna in Serie A o no? Su lui ci sono Genoa e Torino

vedi letture

Gli infortuni in attacco suggeriscono al Genoa di tornare a pensare agli svincolati, scrive oggi Il Secolo XIX: un nome potrebbe essere quello di Candreva ma il tecnico non lo ha inserito tra le priorità, Mario Balotelli invece potrebbe essere un profilo più gradito. Nelle scorse settimane gli agenti dell’ex attaccante azzurro lo avevano proposto più volte al Genoa che però aveva declinato. Adesso l’emergenza cresce e quindi qualche contatto tra le parti c’è stato, per capire le eventuali richieste da parte di Balotelli. Che si sta allenando a casa sua, a Brescia. Il Genoa valuta, ma è difficile che si decida di intervenire già adesso, anche perché servirebbe pure l’ok della proprietà americana e ogni mossa viene ponderata con grande attenzione.

E così il nome di Mario Balotelli potrebbe diventare buono anche per qualcun altro. Dopo l'infortunio di Duvan Zapata e l'enorme voragine che s'è aperta al centro dell'attacco di Paolo Vanoli, il Torino sta considerando - tra le altre - anche l'idea di dare una chance all'attaccante bresciano, che intanto continua ad allenarsi a Brescia. Certo, tra le ipotesi, è la meno probabile forse al momento. Perché, a meno di clamorosi colpi di scena, la linea preponderante sembra essere quella di aspettare gennaio con la speranza che Adams, Sanabria e Karamoh riescano a non far rimpiangere Zapata. Nell’occasione del summit tra la dirigenza andato in scena mercoledì - sottolinea Tuttosport - si è anche individuato il giocatore giusto: nel mercato di gennaio il Toro chiederà al Napoli il prestito, con diritto di riscatto, di Giovanni Simeone. Vedremo se Conte, Manna e De Laurentiis saranno della stessa idea.