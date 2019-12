Balzaretti: "Un solo giocatore non può cambiare la squadra ma Ibra io lo prenderei domani"

Federico Balzaretti è intervenuto a DAZN e ha parlato della suggestione Ibrahimovic in ottica Milan: "Pensare che un giocatore cambi il volto di una squadra è impensabile anche se è Ibrahimovic. A questo Milan mancano giocatori di personalità, non solo in partita, lavorare con giocatori di questo tipo di spessore ti portano maggiori sicurezze in campo. Ibra lo prenderei domani mattina in qualsiasi squadra, è un vincente, dà tanto e pretende tanto. L'età al suo punto di vista è relativa".