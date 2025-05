Balzo Champions della Roma: vittoria di misura all'Olimpico sulla Fiorentina

La Roma non si ferma più: 19esimo risultato utile consecutivo in campionato per i giallorossi di Claudio Ranieri che battono la Fiorentina all'Olimpico. Basta un gol in chiusura di primo tempo di Artem Dovbyk per superare i Viola, che ci provano fino alla fine ad agguantare quantomeno il pareggio. La squadra capitolina non perde dal 15 dicembre e con questi tre punti si porta al quarto posto momentaneo in classifica in attesa del big match di questa sera tra Bologna e Juventus: sicuramente almeno una delle due formazioni sarà dietro la Roma al termine di questa giornata. Per la Champions League si deciderà tutto nelle ultime tre giornate, indipendentemente dal risultato di questa sera.

35ª GIORNATA

02/05/2025 Venerdì 20.45 Torino-Venezia 1-1

03/05/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Udinese 1-2

03/05/2025 Sabato 15.00 Parma-Como 0-1

03/05/2025 Sabato 18.00 Lecce-Napoli 0-1

03/05/2025 Sabato 20.45 Inter-Hellas Verona 0-1

04/05/2025 Domenica 12.30 Empoli-Lazio 0-1

04/05/2025 Domenica 15.00 Monza-Atalanta 0-4

04/05/2025 Domenica 18.00 Roma-Fiorentina 1-0

04/05/2025 Domenica 20.45 Bologna-Juventus (DAZN)

05/05/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Milan (DAZN)