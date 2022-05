Barbano: "Guerra di nervi per lo Scudetto. Milan, non sarà una passeggiata"

MilanNews.it

Dopo il grande spavento contro l'Empoli, l'Inter si rimette in sella e mantiene aperta la lotta per lo Scudetto. "Il forcing martellante con cui rimonta i due gol di svantaggio dell’Empoli, tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo, dimostra che questo scudetto i nerazzurri lo vogliono con tutte le fibre dei propri nervi", commenta dalle colonne del Corriere dello Sport Alessandro Barbano, che sottolinea come per il Milan "non sarà una passeggiata, perché le sue rivali sono di tutt’altra pasta rispetto a quelle dell’Inter". La bagarre per il titolo è una vera e propria guerra dei nervi: a vincerlo sarà chi avrà il merito di tenerli più saldi.