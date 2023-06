Barça, Xavi sul mercato: "Mi piacerebbe molto che Messi tornasse. Gundogan? Vediamo"

MilanNews.it

Il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato in conferenza stampa anche dei temi di mercato con il possibile ritorno di Leo Messi e l'eventuale arrivo di Ilkay Gundogan su tutti: "Sono chiaro, mi piacerebbe molto che Leo tornasse, lui lo sa perché ne abbiamo parlato. Dipende da lui. Per quanto riguarda l'offerta sono cose a cui deve pensare il club, ovviamente sarei entusiasta di questo ritorno non solo come allenatore, ma anche come tifoso culé. Leo è un giocatore spettacolare che può aiutarci in molti modi.

- continua Xavi - Le priorità della rosa, oltre a Messi, è quella di un centrocampista difensivo di livello. Gungogan? Anche io sogno, vediamo se sarà lui e se riusciremo a fargli firmare un contratto. Io vorrei avere la meglio